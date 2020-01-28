والسبب صادم.. تغريم الأب منقذ ابنته بالإسماعيلية

28 يناير 2020 - 04:41 م

كشف مصدر مسؤول في محطة قطار الإسماعيلية، أنه سيتم تغريم الأب الذي أنقذ ابنته من الدهس أسفل عجلات القطار يوم أمس.

وذكر المصدر أنه سيتم تغريم الأب 50 جنيها، بسبب مخالفته للقانون.

وأوضح أن التسجيلات أثبتت إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر، بتجاهله استخدام النفق للوصول إلى الرصيف، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء هذا بعد تكيل لجنة مكونة من مهندسي هيئة السكك الحديدية لكشف ملابسات حادثة نجاة أب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات قطار، في محطة الإسماعيلية يوم أمس.

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن سبب الواقعة كان الإهمال من الأب، ومحاولته عبور السكك الحديدية بطريقة مخالفة للقانون.

وأكد المصدر أن قرار الغرامة، جاء نتيجة تداول فيديو يوضح نجاة أب وابنته من الموت المحقق دهسا تحت عجلات القطار.

وذكر المصدر أن هناك حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقا ضد السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر أثناء استخدام محطات السكك الحديدية.