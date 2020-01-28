» وعد «الكاف» لرئيس الأهلي قبل موقعة الهلال المصيرية

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ال الشيخ

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الزمالك

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أثارت مكالمة المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، تساؤلات الكثير من جماهير القطبين الأهلي والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آل الشيخ، الرئيس الشرفي للأهلي وجه رسالة غامضة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال "الاتحاد الإفريقي حكايته إيه!".

وأضاف: "أجريت اتصالًا مهمًا بـ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، تبادلنا الأحاديث الودية، واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج".

وتفاعلت جماهير ناديي الأهلي والزمالك مع كلمات تركي آل شيخ، خاصة أن الرسالة تأتي قبل مواجهة الهلال السوداني والأهلي الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفض الأهلي في بيان رسمي، قبول استقالة تركي آل الشيخ، من منصب الرئيس الشرفي للنادي، معلنًا استمراره مع القلعة الحمراء.


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