حبس عمرو واكد 6 أشهر

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عمرو واكد: "اللى قال تيران وصنافير مش مصرية لازم يتحاكم"

أحمد سالم

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عمرو واكد

التهرب الضريبى

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ”عمرو واكد”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف،  وتغريمه مبلغ 312 ألف و 963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان “عمرو عبد اللطيف إمام”، الشهير بـ”عمرو واكد”، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألف و963 جنيه، عن أعمال التمثيل والأفلام التى شارك بها.

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