» فيديو نادر للملك سعود في استقباله للرؤساء العرب قبل 65 عاما

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أظهر مقطع فيديو نادر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الملك سعود بن عبدالعزيز خلال استقباله لبعض الرؤساء العرب في مطار الظهران .

وبحسب الفيديو فقد كانت المناسبة في عام 1376هـ - 1956م، أي قبل 65 سنة تقريباً.

كما يظهر الرئيس السوري شكري القوتلي والرئيس المصري جمال عبد الناصر، وسط حفاوة من الملك سعود حينها.



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