تفاصيل جديدة يرويها مصور فيديو الأب الذي أنقذ ابنته

28 يناير 2020 - 09:38 ص

روي أحمد عاكف الطالب بالفرقة الثانية كلية تجارة جامعة عين شمس، تفاصيل جديدة عن الفيديو الذي قام بتصويره للرجل الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار.

ويقول عاكف قصة الفيديو بدأت مع وصول قطار السويس، يوم الأحد، في تمام الساعة 1 ظهرا، حيث ترك الأب زوجته ونجلها يعبران من خلال النفق للوصول إلى الرصيف رقم 3 لاستكمال رحلة القطار إلى الإسماعيلية واصطحب ابنته للعبور بين الأرصفة وبينما هو يقفز سقطت ابنته على الرصيف 2 بالتزامن مع مرور قطار البضائع، فقفز الأب واحتضن ابنته ليبعدها عن الخطر حتى يمر القطار، كما يظهر في مقطع الفيديو.

ويضيف عاكف في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الأب تمكن من إنقاذ ابنته وسط تشجيع المحيطين به، بعدما ارتمى بجسده عليها، حتى غادر القطار المحطة".

جدير بالذكر أن مقطع فيديو لأب أنقذ ابنته من الموت بين عجلات القطار، انتشر على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" وحقق أكثر نسبة مشاهدات بين رواد الموقع.