» بعد تعرض الأهلي للظلم .. تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الكاف

أحمد عادل شعبان
كشف تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن لقاء مقبل بينه وبين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وذلك في أعقاب هجومه على الكاف بسبب قراراته التي قد تضر بالأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي.
وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : هوا الاتحاد الافريقي حكايته ايه؟
وأضاف: اجريت اتصال مهم ب الاخ احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم تبدلنا فيه الاحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج ان شاء الله.
ظهر12:13 م
فجر
05:29
شروق
06:55
ظهر
12:13
عصر
15:10
مغرب
17:31
عشاء
19:01