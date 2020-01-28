» بعد تعرض الأهلي للظلم .. تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الكاف

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تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن لقاء مقبل بينه وبين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وذلك في أعقاب هجومه على الكاف بسبب قراراته التي قد تضر بالأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : هوا الاتحاد الافريقي حكايته ايه؟

وأضاف: اجريت اتصال مهم ب الاخ احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم تبدلنا فيه الاحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج ان شاء الله.

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