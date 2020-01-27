» 692 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم

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سوق الصاغة

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بقيمة 4 جنيهات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1580 دولار، بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وجاء الارتفاع عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب ارتفاع بقيمة 4 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر ليبلغ  692 جنيها للجرام دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر:

عيار 18 يسجل 593 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 790 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 5536 جنيها

أوقية الذهب 1580 دولار

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