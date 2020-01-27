» 692 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم

أحمد سالم
ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بقيمة 4 جنيهات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1580 دولار، بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وجاء الارتفاع عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب ارتفاع بقيمة 4 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر ليبلغ 692 جنيها للجرام دون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر:
عيار 18 يسجل 593 جنيها للجرام
عيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 790 جنيها للجرام
الجنيه الذهب اليوم 5536 جنيها
أوقية الذهب 1580 دولار
فجر05:29 ص
فجر
05:29
شروق
06:55
ظهر
12:12
عصر
15:09
مغرب
17:30
عشاء
19:00