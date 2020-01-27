الإفراج عن أول صورة لفيروس كورونا من أحد الضحايا

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فيروس كورونا

عرضت السلطات الصينية، الصورة الأولى لفيروس من نوعية كورونا، الذي أودى بحياة 81 صينيا حتى الآن، وأصاب 2800 آخرين.

وجاءت الصورة "ألكترو- مجهرية"، وزعها مركز National Microbiology Data Center ، بعد استخراج الفيروس من الجهاز التنفسي لأحد ضحاياه، وتصويره في أحد مختبرات المركز، بمدينة Wuhan التي ظهر فيها الوباء لأول مرة، حسب ما أفادت به قناة "العربية".

كان Zhou Xianwang رئيس بلدية المدينة، ذكر في مؤتمر صحفي عقده الأحد ووزع فيه الصورة، أن الفيروس المعروف باسم 2019-nCov حمل أكثر من 5 ملايين من سكان المدينة على مغادرتها، وأن الصورة الحاملة رمز NPRC 2020.00002 بعد تكبيرها، وهي التي تنشرها "العربية.نت" إلى اليمين أعلاه، هي لفيروس تم استخراجه يوم 22 يناير الجاري من أحد قتلاه، فيما سبق وتم تصوير الفيروس نفسه في 6 يناير الجاري أيضاً، وصورته إلى اليسار.

ونرى الفيروس، شبيها في الصورتين بالهالة الشمسية، وهي ما تعنيه كلمة Corona باللغة اللاتينية، وتعني "التاج" أيضا في بعض مدلولاتها، لأنه شبيه بالتاج، ولهذا السبب جرى إطلاق الاسم عليه.


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