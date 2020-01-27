عاجل.. الموت يفجع أحد أبطال فيلم الممر

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الموت

أبطال

فيلم الممر

محمود حافظ

فجع الموت اليوم، أحد أبطال فيلم الممر، حيث أعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة الممثل محمود حافظ.

وكتب بيتر عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره و يعزيه".

ونعى عدد كبير من الفنانين والفنانات والدة الفنان الراحلة، مقدمين له العزاء وداعين لولدالته بالرحمة والمغفرة وله بالصبر والسلوان.

ويعد محمود حافظ من أبرز أبطال فيلم الممر، الذي جمعه بـ أحمد عز وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة ومحمد البياع وغيرهم.

ويعد الفيلم واحدًا من أبرز الأفلام الحربية المصرية التي توثق مرحلة ما بعد نكسة 67 والأعمال البطولية للجيش وخاصة قوات الصاعقة في تلك الفترة.


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