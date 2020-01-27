» تصريح مفاجئ من «كلوب» عن مستوى محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

أكد يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر فى حاجة ماسة للراحة، فى ظل ضغط المباريات الذى يعانى منه اللاعب برفقة الفريق هذا الموسم.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول أنه سيخوض مباراة الإعادة مع شروزبرى تاون ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى باللاعبين الشباب، بعدما انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابى 2/2، ليلجأ الفريقان لمباراة إعادة لاحقاً، وذلك بهدف منح العناصر الأساسية فى الفريق قسطا وافرا من الراحة.

وأضاف مدرب ليفربول، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، "إنها مهمة للغاية بكل تأكيد، فاللاعبون بحاجة للحصول على بعض الراحة على الصعيدين البدنى والذهنى، كان علينا اتخاذ القرار بالاعتماد على اللاعبين الشباب فى مباراة الإعادة، فكما قلت اللاعبون فى حاجة ماسة لهذه الراحة، خاصة جوردن هندرسون وفيرجيل فان دايك وجينى فينالدوم وترينت ألكسندر آرنولد ومحمد صلاح وساديو مانى، فهؤلاء لم يحصلوا على راحة منذ بداية الموسم نظرًا لمشاركتهم المستمرة مع منتخبات بلادهم".

وعن طول فترة الراحة التى سيحصل عليها اللاعبون، قال كلوب، "سيحصلون على راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، ولكنهم سيواصلون التدرب بمفردهم، لديهم برامج خاصة للركض والحفاظ على اللياقة البدنية وما إلى ذلك، لذا لا يمكننا أن نقول إنهم سيحصلون على راحة تامة، فقط لن نشاهدهم فى ميلوود أو فى الملاعب".

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد بعد غد، الأربعاء، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 بالدورى الإنجليزى، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول فى فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتى يوم 15 فبراير.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتى الوصيف بـ51 نقطة.

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