عاجل.. السعودية ترفض وجود الإسرائيليين على أراضيها

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إسرائيل

السعودية

الخارجية السعودية

بن فرحان

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن رفضها وجود إسرائيليين على أراضيها.

وجاء هذا بعد أن سمحت دولة الاحتلال للإسرائيليين رسميا بزيارة السعودية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مقابلة مع قناة "CNN " الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وقال إن موضوع إقامة علاقات مع إسرائيل مرهون بمسألة إبرامها اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مبينا: "نحن نشجع بشدة على التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع".

وتابع الوزير السعودي: "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة، على ما أعتقد".


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