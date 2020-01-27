  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

احتجاجات مدينة الناصرية

متظاهرو العراق يتهمون"أحزاب السلطة" بإحراق خيامهم

شركة "مروحيات روسيا" تفتح مراكز صيانة في مصر

بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

ارسنال

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على بطل تونس

مقطع من الفيديو

طائرة إيرانية تهبط في وسط "الشارع"

مقطع من الفيديو

يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"

تاكسي

رجل يهتك عرض سائق تاكسي ويسرق أمواله

الكويت

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

فرق اسعاف الطائف

حادث مروع يهز الطائف

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

الرياضة

أسطورة كرة السلة كوبي براينت
أسطورة كرة السلة كوبي براينت

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نرمين الفقي تكشف سر عدم زواجها: "والدتي السبب"

#

مدافع الأهلي يكشف عن السبب الحقيقي للإطاحة بصالح جمعة

#

" توتا" يكشف السبب الحقيقي وراء توقف "مسرح مصر"

#

مطربة أمريكية شهيرة تكشف السبب وراء اعتناقها الإسلام

لوس أنجلوس

أسطورة

كوبي براينت

أسطورة كرة السلة

أعلن مسئولون في لوس أنجلوس السبب وراء تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبي براينت وأدت إلى مقتل جميع من بها، مؤكدين أن الضباب الكثيف في جنوب ولاية كاليفورنيا قد يكون هو السبب في تحطمها.

وأشار عدد من الخبراء في تصريحات صحفية إلى أن ظروف الطيران كانت سيئة في المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف الذي استمر لساعات بعد الحادث.

وأعلن المتحدث باسم شرطة  لوس أنجلوس للصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدني من معايير الطيران مشيرا إلى أن قسم الدعم الجوي في الوزارة منعت أي رحلات بالهليكوبتر بسبب هذه الظروف.

جدير بالذكر أن أسطورة كرة السلة المعتزل "كوبي براينت" لقي مصرعه  وابنته جيانا و7 آخرين إثر تحطم طائرة هليكوبتر كان يستقلها، في حادثة هزت عالم الرياضة .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي
» حقيقة مقاضاة خالد النبوي لطبيب ادعى علاجه
» 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد
» فؤاد أحمد.. قصة فقدان بصره بسبب التمثيل
» زينة تروي تفاصيل حملها بأمريكا وطلب "عز" المهين لها
» بعد 3 ساعات من الدخلة.. وفاة عروسين داخل الحمام
» تعليق صادم من داوود حسين على أزمته الصحية
» زينة تصدم الجميع: تزوجت أحمد عز عرفيًا
» الكويت.. عائلة ترفض مليون دولار بعد مقتل ابنتها
» مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات
» يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح