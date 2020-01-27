الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

27 يناير 2020 - 11:46 ص

أعلن مسئولون في لوس أنجلوس السبب وراء تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبي براينت وأدت إلى مقتل جميع من بها، مؤكدين أن الضباب الكثيف في جنوب ولاية كاليفورنيا قد يكون هو السبب في تحطمها.

وأشار عدد من الخبراء في تصريحات صحفية إلى أن ظروف الطيران كانت سيئة في المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف الذي استمر لساعات بعد الحادث.

وأعلن المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس للصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدني من معايير الطيران مشيرا إلى أن قسم الدعم الجوي في الوزارة منعت أي رحلات بالهليكوبتر بسبب هذه الظروف.

جدير بالذكر أن أسطورة كرة السلة المعتزل "كوبي براينت" لقي مصرعه وابنته جيانا و7 آخرين إثر تحطم طائرة هليكوبتر كان يستقلها، في حادثة هزت عالم الرياضة .