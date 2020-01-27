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حقيقة مقاضاة خالد النبوي لطبيب ادعى علاجه

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تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

لميس الحديدي

أزمة صحية

خالد النبوي

أشرف ذكي

فجر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، مفاجآت مدوية على تداعيات أزمة الفنان خالد النبوي الصحية، كاشفًا عن أنه كان سيقاضي طبيبا ادعى علاج "النبوي" .

وأوضح أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية - الحدث"، أنه أصدر بيانا، أمس الأحد، كشف خلاله أسماء الأطباء المعالجين للفنان خالد النبوي، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وتابع: أنه اضطر لإصدار هذا البيان، بسبب ادعاء أحد الأطباء أنه الطبيب المعالج للنبوي، وتم تداول تصريحات صحفية له، رغم أنه لا علاقة له به، وليس من الفريق المعالج من الأساس.

وأكد أنه كان سيقاضي هذا الطبيب، لكن النبوي رفض، مضيفا: "الطبيب ده ملوش علاقة والله بعلاجه.. وأنا كنت هقاضيه لكن خالد رفض وقال لي متقضيش حد.. ازاي بتتكلم وأنت ملكش علاقة بالحالة ولا تعرفها ولا شوفتها !!".

كان الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية نقل على أثرها للقصر العيني الفرنساوي وأجرى عملية قسطرة، وطلبت زوجته منى المغربي من الجمهور الدعاء له عبر صفحتها الشخصية على  "فيسبوك".


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