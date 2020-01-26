» مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية وابنته في حادث مفجع

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الرياضة

كوبي براينت
كوبي براينت

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لقي لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير، كوبي براينت، مصرعه إثر حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا.
وأفات شرطة لوس أنجلوس، في بيان عبر حسابها في تويتر، مساء الأحد، أن براينت (41 عاما) توفي في حادث مروحية بمدينة كالاباساس.
وأضاف أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأوضح أن إلى جانب براينت، لقي 4 أشخاص آخرون مصرعهم كانوا على متن المروحية.
فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن احتمال أن الأشخاص الأربعة؛ هم بنات براينت. -

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