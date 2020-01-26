الأهلي يرد اعتباره أمام النجم ويحيى آماله بدوري الأبطال

26 يناير 2020 - 11:00 م

أنعش الأهلي فرصه في التأهل لدور الثمانية بعد فوزه على ضيفه النجم الساحلي التونسي 1-صفر ليتصدر المجموعة الثانية المعقدة بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.



ورد بطل مصر اعتباره بعد الخسارة بنفس النتيجة في تونس في افتتاح المجموعة ورفع رصيده إلى عشر نقاط مقابل تسع نقاط لكل من النجم الساحلي والهلال السوداني قبل خوض الجولة الأخيرة.



ويحل الأهلي ضيفا على الهلال بينما يستقبل النجم الساحلي فريق بلاتينوم من زيمبابوي المتذيل بنقطة واحدة لتحديد آخر المتأهلين لدور الثمانية.



وسجل النيجيري جونيور أجايي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32 من متابعة لتسديدة عبد الله الشحات التي ارتدت من مدافع على خط المرمى.

