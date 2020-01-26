  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والنجم

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي

أرشيفية

تبرعات «إنقاذ الطفولة» من المدارس تثير الجدل داخل البرلمان

أرشيفية

انقلاب إخواني على «الشرق» و«مكملين»

الديهي

«الديهي»: «ثورة 25 يناير تشبه فتاة الليل»

محمد عبد العزيز

أسرار تنشر لأول مرة عن أشهر مذيع برامج دينية في مصر

السفارة الأمريكية في العراق

استهداف سفارة أمريكا في العراق بـ5 قذائف صاروخية

صلاح

صور..«صلاح» مهووس بامتلاك السيارات الفارهة

رسالة هامة من هبة قطب لـ أحمد عز وزينة

اشتباك قضائي جديد بين أحمد عز وزينة

أردوغان

موقف مفاجئ من "أردوغان" عن التدخل العسكري بليبيا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

مفاجأة.. الرئيس الفلسطيني يهدد بحل السلطة

«الأرصاد» تحذر من طقس غد الاثنين

آخر الأخبار

طقس بارد
طقس بارد

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تحذر من 72 ساعة جديدة

#

طقس بارد وأمطار غدًا.. والأرصاد تحذر

#

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

#

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

طقس بارد

جو

يسود البلاد، يوم غد الاثنين، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما من المتوقع أن يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 19

شبين الكوم 07 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 09 17

بلطيم 09 17

مطروح 07 17

السلوم 05 17

سيوة 04 18

بورسعيد 12 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 07 19

السويس 08 18

العريش 07 16

رفح 07 17

رأس سدر 09 19

نخل 02 16

نويبع 11 20

طابا 06 19

كاترين 00 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 22

الفيوم 07 19

بنى سويف 07 19

المنيا 05 19

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 08 22

الأقصر 06 22

أسوان 08 23

أبوسمبل 09 22

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 13 23

أبو رماد 13 22

حلايب 15 20

رأس حدربة 14 20

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على النجم بهدف «ديانج»
» سما المصري تقتحم معرض الكتاب بملابس النوم
» مفاجأة.. الرئيس الفلسطيني يهدد بحل السلطة
» استقرار أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
» «الأرصاد» تحذر من طقس غد الاثنين
» الأزهر: صحيح الإمام البخاري مشروع حياة متكامل
» بيراميدز يتلقى الخسارة الأولى بالكونفدرالية أمام رينجرز
» مصر تتأهل لـ«طوكيو» بعد الفوز بأمم إفريقيا على حساب تونس
» «قفشة» يوضح سبب استبعاده من مباراة النجم الساحلي
» فيديو.. لحظة إنقاذ طفلة بعد 24 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح