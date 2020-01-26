» «الأرصاد» تحذر من طقس غد الاثنين

26 يناير 2020 - 09:20 م

يسود البلاد، يوم غد الاثنين، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما من المتوقع أن يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 07 19

شبين الكوم 07 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 09 17

بلطيم 09 17

مطروح 07 17

السلوم 05 17

سيوة 04 18

بورسعيد 12 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 07 19

السويس 08 18

العريش 07 16

رفح 07 17

رأس سدر 09 19

نخل 02 16

نويبع 11 20

طابا 06 19

كاترين 00 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 22

الفيوم 07 19

بنى سويف 07 19

المنيا 05 19

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 08 22

الأقصر 06 22

أسوان 08 23

أبوسمبل 09 22

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 13 23

أبو رماد 13 22

حلايب 15 20

رأس حدربة 14 20