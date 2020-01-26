» أسطورة المنتخب الألماني يوجه رسالة مؤثرة لـ«آل الشيخ»

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حرص الأسطورة أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألمانى على توجيه رسالة إنسانية إلى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

ونشر حساب المستشار تركى آل الشيخ، مقطع لأولفر كان، عبر "تويتر"، يقول فيه "أتمنى لك الشفاء العاجل الشيخ تركى.. وآمل أن نلتقى قريبا"

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، طمأن متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لمن شأل عنه، مطالبهم بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة.

ونشر المستشار السعودى، صورة له أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية، ويبدو عليه التعب والإرهاق، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أشكر كل من سأل عنى، أنا بخير ولا تسمعون الاشاعات".

كان المستشار تركى آل الشيخ، نشر صورة له داخل أحد المستشفيات، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وكشفت الصفحة الرسمية له وهو يجرى بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.


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