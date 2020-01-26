» كوريا الجنوبية بطلًا لكأس آسيا بعد الفوز على السعودية

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المصريون

حصل منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عامًا على بطولة كأس آسيا، بعد الفوز على نظيره السعودى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب راجامانجالا الوطني بمدينة بانكوك التايلاندية، فى المباراة النهائية للبطولة والتى امتدت للأشواط الإضافية بعد انتهاء التسعين دقيقة الأصلية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وأحرز جيونج تاي ووك هدف التتويج لصالح منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عاما في الدقيقة 113 من زمن المباراة، ليكتفى المنتخب السعودى الذى ضمن تأهله لأولمبياد طوكيو فى وقت سابق، بالحصول على المركز الثانى فى البطولة.

واستطاع الأخضر السعودي أن يصل إلى نهائي البطولة بعد مشوار غاية في الروعة قدمه لاعبو المنتخب تحت سن 23 عامًا بإدارته الفنية، ليحجز مكانه رسمياً في أولمبياد طوكيو 2020، حيث استطاع أن يتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط كاملة عن المنتخب السوري، ضمن مجموعة ضمت أيضاً كلًا من منتخب قطر ومنتخب اليابان.

واستمر زحف منتخب السعودية نحو النهائي بدءًا بمباراتهم ضد منتخب تايلاند في ربع النهائي، والتي استطاعوا أن يتأهلوا فيها بعد الانتصار بهدف دون رد، وبنفس النتيجة استطاع الأخضر أن يُقصي منتخب أوزبكستان في نصف النهائي ليحجز مقعده في المباراة النهائية.


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