» كواليس إصابة حارس الأهلي السابق بـ«العمى»

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احمد عادل عبد المنعم
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المصريون

الاهلى

المقاصة

احمد عادل عبد المنعم

نشر أحمد عادل حارس المقاصة الحالي والأهلي السابق، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» من داخل المستشفى عقب إجراء العملية.

وعلق «عبد المنعم» فور انتهاء الجراحة: «شكرًا لكل واحد دعالي وتمنى لي الشفاء أنا الحمد لله عملت العملية وحالتي تحسنت بفضل الله و امامي 7 أيام وانتظم في تدريبات الفريق».

وفي نفس السياق أكد مسئولو المقاصة، أن إصابة أحمد عادل جاءت في إحدى تدريبات الفريق بعد تسديد زميله محمد دبش الكرة في عينه اثناء تشتيته أحد الكرات الأمر الذي تسبب في تعرضه لنزيف بالعين وعمى لمدة 5 أيام بسبب وجود تجمع دموي حال دون وصول السائل الخاص بالرؤية فضلاً عن ارتفاع ضغط العين 3 أضعاف.

وأعلن مسئولو المقاصة نجاح الجراحة التي أجراها اللاعب وعودة العين لطبيعتها إلا أن الحارس الدولي يحتاج للراحة لمدة أسبوع قبل العودة مُجدداً للتدريبات، وينتظم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، في تدريبات الفريق الفيومي، بعد 7 أيام، وذلك عقب إجراء حارس عرين المقاصة لجراحة ناجحة في العين.

ويحتل المقاصة حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 14 مباراة ويصارع على الهبوط بالتساوى مع فريقى طلائع الجيش ونادى مصر صاحبى المركزين السادس عشر والسابع عشر.

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