مرتضى منصور يعلن ترشحه نقيبًا للمحامين

26 يناير 2020 - 02:26 م

أعلن النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين يوم الخميس المقبل، وذلك خلال تواجده اليوم بمقر مجلس النواب.

وقال منصور: "أشكر كل المحامين المحترمين والمحترمات الذين طلبوا منى أن أترشح للمنصب، وأكون ممثلًا عنهم، احترم النقيب سامح عاشور، لكن أعتقد أنه سيعطى فرصة لوجوه جديدة تُمارس حقها في خوض الانتخابات"، مؤكدًا أن برنامجه سيعتمد بشكل أساسي على كرامة المحامين، وأن تكون العلاقات بين المحامين والقضاة والنيابة العامة والشرطة والصحفيين، محترمة ومتوازنة.

وأضاف: "الإخوة المحامين لما شافوا نادي الزمالك، بعدما كان مركز شباب مهجور، يبقى النادى رقم واحد إنشائيًا على مستوى العالم، فى نفس الوقت كم البطولات خلال الفترة الأخيرة، 25 بطولة فى مختلف الألعاب، بعد انقطاع البطولات على مدار تسع سنوات سابقة، تحمسوا لمطالبتى بالترشح".

واختتم: "المطالبات بالترشح شرف لى، وأتمنى أن تكون معركة نظيفة، والفيصل بينا أصوات المحامين والمحاميات، وأنا خادم لكل المحامين، الزملكاوى والأهلاوى".