» الموعد والقنوات الناقلة للإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية

26 يناير 2020 - 10:23 ص

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلاً على نظيره الإسماعيلى في السادسة مساء اليوم، في إطار إياب ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتذاع على أبوظبي الرياضية.

الفرنسى ديديه جوميز مدرب "الدراويش"، طالب لاعبيه بحسم اللقاء مبكرًا من أجل حسم الصعود خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالفوز بهدف نظيف مقابل لا شيء.

فيما يدخل "زعيم الثغر" مباراة الليلة بحثًا عن التأهل للدور التالي للبطولة وتعويض نتيجة الذهاب لاسيما أن الاتحاد يعيش أزهى عصوره الكروية هذا الموسم حيث يتواجد في المركز الثالث ببطولة الدوري.