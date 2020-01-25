تعليق ناري لـ"أديب" بعد إعلان محمد علي اعتزال السياسية

25 يناير 2020 - 11:50 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان المقاول الهارب محمد علي، اعتزاله السياسة وإغلاق صفحته بعد فشل دعوات التظاهر اليوم، قائلا: "هما اللي عملوا فيك كده، عايزين يخلصوا منك".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "هتوحشنا يا محمد، كلهم بيتخانقوا عشان الشنطة"، موجها التحية إلى محمد علي، قائلا: "بشكر محمد علي أنه مشتمش في الشعب المصري زيهم".

