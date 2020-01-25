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عمرو أديب ومحمد علي

تعليق ناري لـ"أديب" بعد إعلان محمد علي اعتزال السياسية

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تعليق ناري لـ"أديب" بعد إعلان محمد علي اعتزال السياسية

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عمرو أديب ومحمد علي
عمرو أديب ومحمد علي

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان المقاول الهارب محمد علي، اعتزاله السياسة وإغلاق صفحته بعد فشل دعوات التظاهر اليوم، قائلا: "هما اللي عملوا فيك كده، عايزين يخلصوا منك".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "هتوحشنا يا محمد، كلهم بيتخانقوا عشان الشنطة"، موجها التحية إلى محمد علي، قائلا: "بشكر محمد علي أنه مشتمش في الشعب المصري زيهم".
وتابع، "الرئيس السيسي عمره ما اتكلم عن الصراصير، دايما بيتكلم عن الأبراص اللي بتدعم الإرهاب، البرص الكبير في تركيا، والتاني في قطر".
 

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