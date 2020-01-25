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النادي الأهلي

مفاجأة.. الإخوان خططوا للسيطرة على النادي الأهلي وسموحة

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مفاجأة.. الإخوان خططوا للسيطرة على النادي الأهلي وسموحة

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المصريون ـ متابعات

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كشف خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان كانت تخطط للسيطرة على الأندية الرياضية، وخاصة النادي الأهلي ونادي سبورتنج في الإسكندرية، حيث كان سيتولى النادي الأخير حسن البرنس.
وأشار "الزعفراني"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن حسن مالك كان من المقرر أن يتولى النادي الأهلي، منوها بأن أعضاء سموحة هم من وقفوا ضد سيطرة الإخوان على النادي.
وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان كانوا يحاولون استقطاب إداريين ولاعبين داخل النادي الأهلي، منوها بأن الإخوان توسعوا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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