مفاجأة.. الإخوان خططوا للسيطرة على النادي الأهلي وسموحة

25 يناير 2020 - 10:50 م

كشف خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان كانت تخطط للسيطرة على الأندية الرياضية، وخاصة النادي الأهلي ونادي سبورتنج في الإسكندرية، حيث كان سيتولى النادي الأخير حسن البرنس.



وأشار "الزعفراني"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن حسن مالك كان من المقرر أن يتولى النادي الأهلي، منوها بأن أعضاء سموحة هم من وقفوا ضد سيطرة الإخوان على النادي.

