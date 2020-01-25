نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري ونواذيبو بالكونفدرالية

25 يناير 2020 - 09:22 م

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المصري وفريق نواذيبو الموريتاني الذي أقيم مساءً اليوم بأحد فنادق الإسكندرية، قبل لقاء الفريقين غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ترأس الاجتماع مراقب المباراة التونسي بوصيري بوجليل بحضور منسق عام المباراة السودانى عصام شعبان والمراقب الأمنى اوكى سيلفانز اوبى ومصطفى طنطاوى المنسق الإعلامي للمباراة وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة حيث يرتدى المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء ويرتدي حارس المرمى اللون الأزرق فيما يرتدي فريق نواذيبو طاقم برتقالى اللون ويرتدى حارسه اللون الأصفر .

ومثل المصرى في المؤتمر ياسر عزت مدرب الفريق ومحمود جابر مدير شئون اللاعبين وابراهيم غانم مسئول المهمات فيما مثل فريق نواذيبو جدو أحمد بنان المدير التنفيذى للنادي.