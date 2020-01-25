الإفتاء لرجال الشرطة: "محبتكم واجبة"

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عيد الشرطة

وجهت دار الإفتاء رسالة تحية وإعزاز إلي قوات الشرطية المصرية، في ذكرى الاحتفال بأعياد الشرطة.

وكتبت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"إلى رجال شرطتنا البواسل، أنتم ورجال القوات المسلحة أهلنا وإخواننا.. محبتكم واجبة.. نحبكم ونحرص عليكم كما تحبوننا وتحرصون علينا، وكل مصري يعرف قدر ما تبذلونه من تضحيات ودماء في سبيل أمننا وراحتنا؛ حرصًا على تقدم الوطن ورفعته".

وأضافت : "أنتم فخر لهذا الوطن مهما حاول أهل الفتنة ورموز الشر زرع بذور الفرقة بينكم وبين المصريين، فلن يزيدنا ذلك إلا حبًّا لكم، وتقديرًا لأرواحكم الطاهرة ودمائكم الزكية".


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