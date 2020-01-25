» المستندات الشرطية مجانًا بمناسبة عيد الشرطة

قررت وزارة الداخلية، استخراج المستندات الشرطية بدون رسوم من ( إدارات المرور – إدارات تصاريح العمل – إدارات الجنسية والهجرة – إدارات الأحوال المدنية) بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لأول عشرة من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة لهم.

فى ضوء مشاركة وزارة الداخلية كافة أطياف الشعب الاحتفال بعيد الشرطة لعام 2020، وانطلاقا من إستراتيجية الوزارة التى تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع.