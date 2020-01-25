سروال داخلي لملكة بريطانية بسعر 10 آلاف جنيهًا

بلغ سعر سروال داخلي، يعود للملكة البريطانية فيكترويا، نحو 10 آلاف و500 جنيهًا استرلينيًا، حيث بيع في مزاد جرى بمقاطعة ويلتشير بانجلترا.

السروال المعروض في مزاد علني، بلغ مقاس خصره نحو 45 بوصة (114 سنتمترا)، وهو مصنوع من القطن الناعم وتم نسجه يدويًا، ما يعني أن هذا الأمر استغرق أيامًا.

ويحمل السروال رمزًا خاصًا بالملكة فيكتوريا (VR )، نيابة عن متحف "عالم الأمس" الكائن في مقاطعة ساسيكس الجنوبية.

تورا أدموندز، المسئولة في دار "تشيبنهام" للمزاد الذي أشرف على عملية البيع، قالت إنها توقعت أن يباع السروال بمبلغ خمسة آلاف جنيهًا استرلينيًا، مشيرةً إلى أنه المبلغ الأكبر لبيع سروال الملكة فيكتوريا سابقًا.

وأضافت أدموندز، أن السروال القطني يعود تاريخ إلى أواخر القرن التاسع عشر، اشترته سيدة انجليزية، لم ترغب بالإفصاح عن هويتها، مشيرةً إلى أنها مولعة بجمع المقتنيات التاريخية.

وتابعت أن السيدة البريطانية، اشترت هذا السروال بالمبلغ الضخم، بغرض بقاءه في بريطانيا وعدم تصديره للخارج.

كما اشترت السيدة المذكروة، أيضًا عددا من قطع الملابس الملكية الأخرى، إضافة إلى نموذج مقلد لمجوهرات التاج الملكي، بلغ سعره بـ5500 جنيه، حسبما ذكرت المسئولة عن المزاد.

أما مدير المزاد ريتشارد أدموندز، فقال إن الكثيرون عبروا عن اهتمامهم بهذا السروال، مشيرًا إلى أن قاعدة المزاد كانت مزدحمة بالمشاهدين والمشترين.

وأضاف، أن شراء سروال الملكة البريطانية، بهذا السعر وحجم اقبال المشترين والمشاهدين عليه، يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة للملابس الداخلية الملكية.

ويشار إلى أن سروال داخلي بلغ سعره 6200، قد بيع في عام 2014، وكان يعود لنفس الملكة.