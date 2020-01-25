"الخرباوي" يكشف السبب الحقيقي لاغتيال هشام بركات

25 يناير 2020 - 02:49 م

أكد ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة كانت تخطط لإنشاء جيش موازٍ يحمل اسم "جيش الغزو".

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان تريد أن يكون هناك جيش تابع لها تحت قيادة مجموعة منهم ويذهب إلى هنا وهناك حتى يقاتل أو يهدم أنظمة قائمة".

وتابع: "الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، تم اغتياله من جانب الإخوان وهو صائم في شهر رمضان، لأنه بحسب كلامهم أصدر القرار القضائي بفض اعتصام رابعة".