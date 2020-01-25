وزير النقل يتفقد مشروعات الطرق بالسويس والإسماعيلية

25 يناير 2020 - 01:55 م

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية اليوم السبت؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، تزامنًا مع احتفال الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير.

وتقفد وزير النقل، أعمال تنفيذ طريق خدمة للشاحنات بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي بطول 37كم، ثم تفقد مشروع تطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي من كم 109 بطريق "القاهرة-السويس" الصحراوي حتى نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 20 كم بخلاف دوائر المرور، وأطوال الكباري والأنفاق وهو أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق الجاري تنفيذها بإجمالى أطوال 1300 كم؛ حيث تبلغ تكلفة الطريق 676 مليون جنيه، ويشمل تطوير الطريق الرئيسي؛ ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 13.90 م وإنشاء طريق خدمة أسفلتي للشاحنات؛ حارتان في كل اتجاه بعرض رصف 9.20 م، ويشمل المشروع على كوبري 109، الذي تم الانتهاء من تنفيذه.

التقى وزير النقل، بالمهندسين والفنيين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع، وأن تتم أعمال التنفيذ وفق لقياسات الجودة العالية، ويتم مراعاة عناصر السلامة والأمان في جميع مراحل التنفيذ، لافتًا إلى أن هذا المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال مارس 2020، ويساهم هذا المشروع في تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء، وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق "القاهرة - السويس"، كما تؤدي هذه المشروعات إلى التكامل مع كل من الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومي من الدائري الإقليمى حتى مدخل السويس، والتكامل مع تطوير المسافة من الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي؛ ليصبح طريق الشاحنات ممتدًا من مداخل السويس حتى القاهرة.

وتابع وزير النقل، موقع إنشاء كوبريين علويين؛ الأول لربط طريق جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 104 مترات باتجاهين مرورين، وبعرض 24 مترًا لكل اتجاه بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه، والثاني مشروع إنشاء كوبري تقاطع طريق جنيفة مع طريق "السويس- الإسماعيلية"، ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 52 مترا باتجاهين مرورين وبعرض 18 متر لكل اتجاه، وبتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه.

وأوضح وزير النقل، أن إنشاء هذه الكباري في إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع في قد بدأت في تجهيز الموقع ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال هذا الأسبوع.

وتوجه وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير طريق المُعاهدة "السويس- الإسماعيلية" أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي؛ حيث يتم تطويره بطول 80 كم، وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه، حيث يربط الطريق بين مدينتي "السويس- والإسماعيلية" ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، ويساهم تطوير هذا الطريق في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق؛ إضافة إلى تخفيض الحوادث عليه.