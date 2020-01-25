وزيرة الدفاع اللبنانية ترقص وتثير ضجة بمواقع التواصل

25 يناير 2020 - 01:25 م

أثارت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، حيرة مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة، ونسب إليها، حيث ظهرت وهي ترقص فيه مع أحد الأشخاص، في مكان يبدو كأنه مطعم.

وتعتبر "عكر" أول سيدة تتولي حقيبة الدفاع في الوطن العربي، ما أثار حالة من الجدل والحيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض ساخرًا من مقطع الفيديو، حسبما نشرت "صدى".

يذكر أن وزارة الدفاع الوطني في لبنان تتألف من رئاسة أركان الدفاع الوطني العامة وقيادة الجيش وقيادة الدرك ولكل منهم مهام محددة ملتزم بتنفيذها.

ويشهد الشارع اللبناني حالة من الانقسام حول الحكومة الجديدة، وبعد الإعلان عن تشكيلها خرجت المظاهرات في العاصمة بيروت واشتدت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.