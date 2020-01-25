» أسعار الذهب ترتفع لتستقر عند هذا الرقم

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الذهب
الذهب

متابعات- أمينة عبد العال

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ارتفاع في أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم

سجلت أسواق الذهب اليوم حالة من الارتفاع الطفيف في الأسواق المحلية وتراوح قيمة الزيادة بين 2 و3 جنيهات للجرام الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 25 يناير في الأسواق المحلية 687 جنيها  للعيار 21 ، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 589 جنيها.

كما سجل عيار 24 حوالي 785 جنيها، أما الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 5496 جنيها.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب تختلف حسب المحافظات ومحال الصاغة، وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة بلغت جنيهين في سعر الجرام، حسبما نشرت" الوفد".


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