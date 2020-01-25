نجل هيكل: اللي عاوز ينزل في 25 يناير متخلف عقليا

25 يناير 2020 - 10:53 ص

وصف رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي حسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل حسنين هيكل الدعوة إلى النزول في 25 يناير بأن صاحبها يعاني من قصور في الفهم.

وكتب هيكل على حسابه في تويتر: "لا أعرف من يدعو لنزول الناس اليوم وأين قواعده علي الأرض لكني كتبت علشان يفهم مقولة سقراط من أكثر من ألف سنة: "الإنسان لا ينزل النهر مرتين لأن المياه تتجدد باستمرار".

وأضاف: "ده واحد متخلف عقليا وضد قوانين الطبيعة بيحلم أحلام يقظة أن يتكرر الحدث بنفس السيناريو تماما مرتين وفي نفس اليوم".

وعن ذكري 25 يناير قال هيكل: "الرحمة لكل شهداء الأمل في مستقبل أفضل لوطن حر بعد جمود وتخلف وفشل 30 سنة درس تتعلمه الأجيال الحرة أن الثورة لابد أن تتوحد صفوفها فلا ينفرد فصيل كالإخوان بحكمها".

كما سخر من هاشتاج #نازلين_يوم25 بمقولة سقراط: "الإنسان لا ينزل النهر مرتين لأن المياه تتجدد باستمرار".