مفاجأة.. هذه الوجبة تصيب بفيروس "كورونا الجديد"

25 يناير 2020 - 10:02 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة صينية تتناول وجبة خفاش في مطعم فخم؛ وسط مخاوف من أن فيروس كورونا الجديد قد يكون انتشر بواسطة حساء مصنوع من هذه الثدييات.

ويعتبر حساء الخفافيش الطعام الأشهى في الصين وطبق شعبي في ووهان؛ حيث نشأ الفيروس التاجي.

وكشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة العلوم الصينية عن أن فيروس كورونا الجديد شارك بالفعل سلالة من الفيروس الموجود في الخفافيش فقط، في حين يعتقد أن الوبائيات المميتة السابقة لـ"السارس" و"إيبولا" قد نشأت في الثدييات الطائرة، بحسب صحيفة "ذي صن".

واعتقد العلماء في البداية أن الفيروس الجديد غير قادر على التسبب بوباء قاتل، لأن جيناته كانت مختلفة، ولديه تقارب قوي الارتباط مع بروتين بشري يسمى ACE2 ، فيما لم يكن هذا الاعتقاد في محله، ولذلك سارع الخبراء في العمل لإنتاج لقاح جديد، قد يستغرق إنجازه سنة على الأقل.

وعلى الرغم أنه المضيف الطبيعي للفيروس هي الخفافيش، إلا أن هناك وسيطا غير معروف حتى الآن هو من تسبب بنقله للبشر.

وقال الباحثون إن هذا البروتين المرتبط بالفيروس يشبه إلى حد كبير مرض السارس، الذي أدى إلى مقتل حوالي 800 شخص وإصابة 8000 آخرين في جميع أنحاء العالم في الفترة الممتدة بين 2002 و2003.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد ظهر لأول مرة في الصين منذ أسبوعين، وأودى بحياة 41 شخصا على الأقل فيما أصيب نحو 1287 آخرين في الصين فقط.