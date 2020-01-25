والدة الشهيد عمر القاضي تروي تفاصيل حوارها مع الرئيس

25 يناير 2020 - 09:32 ص

كشفت والدة الشهيد عمر القاضي، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تكريم أسر الشهداء، قائلة: "الرئيس السيسي قالي متشكرين على تربيتك للبطل الشهيد عمر".



وأضافت والدة الشهيد عمر القاضي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تكريم الرئيس لها أسعدها وأشعرها بأنها فعلت شيئا يستحق التكريم.



وتحدثت والدة الشهيد عمر القاضي، عن آخر لقاء لها مع ابنها عمر، قائلة: "يوم سفره نظرت إليه من بلكونة المنزل وكنت حاسة إن دي هي نظرة الوداع إليه".



وواصلت حديثها: كنت أشعر بقلق شديد على عمر قبل استشهاده بـ 6 أشهر، مضيفة أن عمر قال لها إنه يطلب الشهادة من الله دائما.



وأوضحت والدة الشهيد عمر القاضي، أنه ليس لديها إلا عمر وأخ أكبر منه، ولكن عمر كان قريبا جدا منها وبارا بها، معقبة: "مش عايزة حد ينساه".

