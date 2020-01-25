  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد عبد العزيز

آخر فيديو لمؤسس إذاعة القرآن الكريم: أرجو أن تسامحوني

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوجه رسالة محرجة لـ"عبدالله السعيد" أمام الجميع

محمد عبد العزيز

وفاة صاحب أشهر برنامج ديني في مصر وحيدًا داخل شقته

فريق الأهلي

الأهلي ينهي تعاقده رسميا مع نجم الدوري الإنجليزي

جنش

كشف كذبة "جنش" عن الأهلي التي رواها على قناة الزمالك

ترامب

"ترامب بيخلص في صفقة القرن والتورتة بتتقطع"

فيروس" كورونا"

كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.. رئيس الطب الوقائي يجيب

عمرو أديب

نصيحة هامة من "أديب" للمواطنين بشأن الفيروس "الغامض"

نانسي عجرم وزوجها

فنانة سورية تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها

الخرباوي لـ«العجاتي»: أتحداك تطهر الدولة من الإخوان

"الخرباوي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الإخوان وعيد الشرطة

آخر فيديو لمؤسس إذاعة القرآن الكريم: أرجو أن تسامحوني

الصفحة الأخيرة

محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وفاة صاحب أشهر برنامج ديني في مصر وحيدًا داخل شقته

#

فيديو.. آخر ظهور لوالد إيهاب توفيق قبل وفاته

#

شاهد.. أحلام تفاجئ متابعيها بـ تلاوة القرآن الكريم

#

بالفيديو.. الجندي يكشف سبب نزول القرآن باللغة العربية

إذاعة القرآن الكريم

الإعلامي محمد عبد العزيز

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للإعلامي محمد عبد العزيز - مؤسس إذاعة القرآن الكريم - الذي وفاته المنية قبل ساعات.

وظهر "عبد العزيز" في لقاء مع التلفزيوني المصري ، والذي يعد الأخير له ، حيث أكد أن البعض كان يظنه قد توفي ، وأنهم كانوا يفرحون فرحة شديدة حين يعلمون أنه على قيد الحياة ، مضيفًا: كنت أضحك وأقول لهم (كلنا إلى هذا) في إشارة إلى الموت.

وأضاف باكيًا: الله أعطاني أكثر مما أستحق ، وأتمنى من الجمهور أن يسامحني في حال كنت أسأت لأحدهم ، أما أنا فقد سامحت الجميع في حال أساء أحدهم لي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من مرتضى منصور بعد هجوم الجماهير عليه في مباراة مازيمبي
» فنانة شهيرة: استفدت من اتهامي في قضية الدعارة
» وفاة بطلة أشهر مسلسل ديني في مصر بشكل مفاجيء
» عرض خيالي لنجم الأهلي من العين الإماراتي
» مدرب الزمالك يكشف كواليس التعادل أمام مازيمبي
» دول الخليج تتخذ إجراءات احترازية ضد كورونا الجديد
» الجبير: لا علاقات بين السعودية وإسرائيل
» هذا ما قاله فاروق جعفر عن تعادل الزمالك مع مازيمبي
» "بعد 9 سنين محدش عارف إيه اللي حصل في ثورة يناير"
» رئيس الزمالك يتخذ هذا القرار العاجل بعد التعادل مع مازيمبي
» الزمالك يتعادل سلبيا مع مازيمبي.. ويؤجل حسم الصعود بدوري الأبطال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح