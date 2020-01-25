آخر فيديو لمؤسس إذاعة القرآن الكريم: أرجو أن تسامحوني

25 يناير 2020 - 07:35 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للإعلامي محمد عبد العزيز - مؤسس إذاعة القرآن الكريم - الذي وفاته المنية قبل ساعات.



وظهر "عبد العزيز" في لقاء مع التلفزيوني المصري ، والذي يعد الأخير له ، حيث أكد أن البعض كان يظنه قد توفي ، وأنهم كانوا يفرحون فرحة شديدة حين يعلمون أنه على قيد الحياة ، مضيفًا: كنت أضحك وأقول لهم (كلنا إلى هذا) في إشارة إلى الموت.



وأضاف باكيًا: الله أعطاني أكثر مما أستحق ، وأتمنى من الجمهور أن يسامحني في حال كنت أسأت لأحدهم ، أما أنا فقد سامحت الجميع في حال أساء أحدهم لي.



