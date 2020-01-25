كشف كذبة "جنش" عن الأهلي التي رواها على قناة الزمالك

25 يناير 2020 - 05:48 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عدم صدق رواية محمود عبد الرحيم جنش - حارس الزمالك - بشأ انتقاله للأهلي.



وقال "جنش" في حوار مع قناة الزمالك إنه كان ذاهبا للانتقال للأهلي لولا تعرضه لحادث أدى لعدم انتقاله ومن ثم انتقل للزمالك.



وأضاف: القصة غير حقيقية .. ممدوح الكواليني وكيل جنش اتصل بي قبل سنوات وقال لي إنه جلب لاعب ممتاز للأهلي اسمه جنش وطلب حضوري اللقاء بصفتي صحفي .. وقتها اتصل جنش وقال إن سيارته تعرضت لعطل فطلب منه الكواليني أن يستقل سيارة أجرى ويأتي للنادي الأهلي ، وبالفعل حضر جنش للأهلي وكان مبهورا بكل شيء هناك.



وتابع: وقتها الأهلي كان يفاوض محمود أبو السعود - حارس المنصورة - وعدلي القيعي قال إنه سيتعاقد مع جنش في حال لم يتعاقد مع أبو السعود .. وهذه هي القصة بالتفصيل .. وجنش رجل محترم ومتدين لكن هذه كذبة والكذب حرام.



