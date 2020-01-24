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"بعد 9 سنين محدش عارف إيه اللي حصل في ثورة يناير"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بلد صنعت التاريخ، معتبرا أن بعد مرور 9 سنوات على ثورة 25 يناير، لا أحد يعلم ماذا حدث، معلقا: "أنا من الناس المستفيدة من ثورة 25 يناير كنت قاعد في البيت واشتغلت". 
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc  مصر 2،يوم الجمعة،  أنه يجب انتقاء عدد من أساتذة التاريخ لتوثيق تلك المرحلة، مضيفا: "التاريخ مش بيتكتب على المصطبة"، منوها بأن الدكتور محمد البرادعي لم يوثق ماذا حدث في تلك الفترة حتى لو مختلفين معه.
وتابع : "أنا عايز الحقيقة تظهر.. كان في 1000 بلاغ في نظام مبارك، وكله طلع براءة"، مشيرا  إلى أن خالد سعيد أيقونة الثورة هل كان فاسد أم شاب شريف، قائلا : "محدش عارف.. إحنا لحد دلوقتي في ناس مختلفة دي ثورة ولا لاء".
وأكمل "أديب" قائلا : "الرئيس مبارك موجود.. روحوا سجلوا معاه، واعرفوا إيه اللي حصل، والمشير طنطاوي موجود روحوا اسمعوا منه".

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