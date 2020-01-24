فنانة سورية تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها

قالت الفنانة سارة نخلة، إنها غير مقتنعة بتفاصيل حادث مقتل شخص داخل فيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحادث الذي شهدته فيلا نانسي عجرم «مش داخله دماغي».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحادث الذي شهدته فيلا نانسي عجرم «مش داخله دماغي».