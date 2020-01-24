فنانة سورية تفتح النار على نانسي عجرم وزوجها

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المصريون ـ متابعات

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قالت الفنانة سارة نخلة، إنها غير مقتنعة بتفاصيل حادث مقتل شخص داخل فيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحادث الذي شهدته فيلا نانسي عجرم «مش داخله دماغي».
وتابعت الفنانة سارة نخلة، أنها اعترضت على وصف «قيام لص سوري بالهجوم على فيلا نانسي عجرم»، حيث تم إقحام جنسية الشخص المقتول بأنه من سوريا، موضحة أن الشعب اللبناني والسوري أشقاء الأمر الذي كان يجب أن لا يتم التركيز على جنسية الشخص المقتول داخل فيلا نانسي عجرم.
وأوضحت الفنانة سارة نخلة أن الشخص السوري قتله زوج نانسي عجرم بـ 18 طلقة مما يكشف عن عملية غل في قتله.
 

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