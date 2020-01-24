» شخصيات خليجية تطمئن على "مبارك" هاتفيًا

24 يناير 2020 - 09:27 م

كشف فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن الحالة الصحية للأخير عقب إجرائه عملية جراحية يوم أمس. وكان "مبارك" قد أجرى جراحة في مستشفى المعادي فجر الخميس لا ستئصال ورم من المعدة بحسب "روسيا اليوم". وفي تصريحات نقلتها وكالة "سبوتيك" الرسية، قال "الديب" إن أسرة الرئيس الأسبق تلقت عدة اتصالات من شخصيات خليجية للاطمئنان عليه. وذكر أنه يستقر حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، وأن الأطباء يتابعون حالته الصحية، وأنه يتعافى في الوقت الحالي،موضحًا أن الذي أجرى الجراحة خبير أجنبي رفقة أطباء مصريين. ولفت إلى أن الأطباء لم يحددوا موعدا سيغادر فيه، وذلك لأنه مازال تحت الملاحظة من جانب الأطباء المعالجين. وتابع أن حالة الرئيس الأسبق منذ أول أمس مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جدا، وأن أجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد ومستقرة بشكل يتزايد".