» أرملة الشهيد رامي هلال تكشف عن أخر اتصال بينهما

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الشهيد رامي هلال

أرملة الشهيد

كشفت أرملة الشهيد رامي هلال، أن آخر مرة تحدثت فيها إلى زوجها كانت قبل استشهاده بنحو ساعتين، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم أن زوجها في مهمة، وعندما علمت بتفجير الدرب الأحمر استبعدت أن يكون زوجها ضمن العملية.

أعربت خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، عن سعادتها بإصرار نجلها على الوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 68 أمس، وقالت "علي مكنش عايز يسيب الريس ولا الريس كان عايز يسيبه".

وأضافت أن استشهاد زوجها كان صدمة كبيرة عليها ومن الصعب تحملها، معربة عن سعادتها بتكريمها أمس في عيد الشرطة الـ 68، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبة "إحساس لا يوصف".

شاهد الفيديو..


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