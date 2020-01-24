«كلوب» يهاجم «صلاح» ويتهمه بإهدار الفرص

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انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أداء الثنائي محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني وزميله بالفريق البرازيلي وروبرتو فيرمينو، بسبب إهدارهم للعديد من الفرص، أمام وولفرهامبتون، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وحقق ليفربول فوزًا صعبًا على مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، وواصل ابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي.
وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب مباراة وولفرهامبتون: "لقد اضاع صلاح وفيرمينو العديد من الأهداف المحققة، التي كانت ستضعنا في المقدمة من جديد عقب إدراك وولفرهامبتون التعادل".
وأضاف: "في النهاية نجح فيرمينو ما فشل فيه قبل عدة دقائق، وسجل هدف الفوز".
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز السابع. 

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