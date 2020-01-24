» تفاصيل عملية جراحية للرئيس الأسبق حسني مبارك

أعلن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن إجراء والده لعملية جراحية أمس الخميس، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وقال نجل الرئيس الأسبق، في تدوينة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: «أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله».

وجاء تدوينة علاء مبارك مرفقة، بصورة والده، بينما انهالت عليه التعليقات، حيث قال أحد المتابعين: « اللهم إنا نقسم بك وباسمائك وصفاتك عليك وبقدرتك ورحمتك أن تعجل بشفاء عبدك والدنا محمد حسني مبارك وتمن عليه بعاجل الشفاء، شفاءً لا يغادر سقماً. الله متعه بالصحة والعافية والعمر المديد واجعله في كنفك وعينك التي لا تنام».

وأضاف آخر: «للهم آمين متع الله القائد البطل والرئيس المحترم محمد حسني مبارك بالصحة والعافية وكتب له الشفاء العاجل».