  • الجمعة 24 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

"استئصال ورم".. مبارك يخضع لعملية خطيرة (تفاصيل)

كلوب وصلاح

«كلوب» يهاجم «صلاح» ويتهمه بإهدار الفرص

لبنان

شاهد.. مقطع فيديو يهز لبنان

أغنية من الجيش للشرطة

«سلام وتحية».. الجيش يهدي الداخلية أغنية في عيدها الـ 68

الاهلى والزمالك

حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

السعودية

رسميًا.. السعودية تحسم وجود علاقة مع إسرائيل

ميدو

أول تعليق لـ«ميدو» بعد إقالته من تدريب المقاصة

الفقيدة في سرير المرض

صدمة.. وفاة فنانة شابة بشكل مفاجئ

أرشيفية

بسبب التحرش الجنسي.. فتيات دار رعاية يستغثن بالرئيس من المدير

جماهير ليفربول

مفاجأة.. "صلاح" يودع الدوري الإنجليزي

تفاصيل عملية جراحية للرئيس الأسبق حسني مبارك

آخر الأخبار

الرئيس السابق حسني مبارك
الرئيس السابق حسني مبارك

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تدخل طبي عاجل لإنقاذ "مبارك"

#

"حسني مبارك" ينقذ "نجيب ساويرس"

#

"علاء مبارك" يوجه رسالة لوالده

#

علاء مبارك: والدي بخير .. الحمد لله

حسني مبارك

عملية جراحية

محمد حسني مبارك

الرئيس الاسبق

منة عرفة

أعلن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن إجراء والده لعملية جراحية أمس الخميس، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وقال نجل الرئيس الأسبق، في تدوينة عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: «أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله».

وجاء تدوينة علاء مبارك مرفقة، بصورة والده، بينما انهالت عليه التعليقات، حيث قال أحد المتابعين: « اللهم إنا نقسم بك وباسمائك وصفاتك عليك وبقدرتك ورحمتك أن تعجل بشفاء عبدك والدنا محمد حسني مبارك وتمن عليه بعاجل الشفاء، شفاءً لا يغادر سقماً. الله متعه بالصحة والعافية والعمر المديد واجعله في كنفك وعينك التي لا تنام».

وأضاف آخر: «للهم آمين متع الله القائد البطل والرئيس المحترم محمد حسني مبارك بالصحة والعافية وكتب له الشفاء العاجل».

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» كتب رسالة وقفز من البلكونة.. انتحار طالب بالإسكندرية
» أرملة الشهيد رامي هلال تكشف عن أخر اتصال بينهما
» «كلوب»: ليفربول لم يحسم لقب «البريميرليج».. والقادم أصعب
» إصابة 7 في حادث تصادم عدة سيارات بطريق بنها
» راعي أغنام يقتل شابًا بسبب كلب
» النجم يحل أزمة حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي
» تفاصيل عملية جراحية للرئيس الأسبق حسني مبارك
» بالفيديو.. تمثال لـ«محمد صلاح» في متحف الشمع
» تونس تستقبل أطفال " داعش" من ليبيا
» موقف طريف لـ "بوتين" مع جندى فلسطيني
» "بواب" يخدع فتاة بريطانية ويحاول اغتصابها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح