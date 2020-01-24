حقيقة انخفاض منسوب مياه النيل

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مجلس الوزراء

نهر النيل

سد النهضة

انخفاض منسوب المياه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء انخفاض منسوب مياه نهر النيل، الأمر الذي قد يهدد الزراعة، وفقدان قرابة مليون وربع المليون مزارع مصري لعملهم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحدوث انخفاض في منسوب المياه بنهر النيل عن المناسيب الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت الوزارة، أن منسوب المياه بنهر النيل وتغيره على مدار العام أمر طبيعي، ويخضع لبرامج إدارة المياه والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة من المحددات أهمها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وكذلك توقعات الأمطار والسيول.

وأشارت الوزارة، أنها  تقوم سنويا خلال كل فصل شتاء بتخفيض تصريفات ومناسيب  المياه بنهر النيل، وذلك حتى يكون نهر النيل قادرا على استقبال مياه الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن، بالإضافة إلى أن فصل الشتاء يتميز بانخفاض الاحتياجات المائية إلى الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزارة، أن خطط إدارة المياه تتم بدقة لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحقيق متطلبات كافة القطاعات المستفيدة من المياه بالكميات المناسبة في الوقت المناسب.


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