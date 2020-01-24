» حوريات الجراد تنتشر في البحر الأحمر

24 يناير 2020 - 11:50 ص

انتشرت أعداد كبيرة متقطعة من حوريات الجراد علي المناطق الحدودية جنوب البحر الأحمر، قادمة من السودان، وهاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية.

وتصدت قوات مكافحة الجراد جنوب البحر الأحمر لها بكل وسائل المكافحة، كما تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف، وتم أخطار الجهات المعنية بوزارة الزراعة، ويتم التعامل معها حاليا.

كما قام فريق المكافحة بعدة تحركات علي ساحل البحر وعدد من الأودية الصحراوية لاستكشاف الجراد الصحراوي علي الحدود المصرية الجنوبية بالبحر الأحمر كإجراء احترازي، ورصد أي تجمعات للجراد جنوب البحر الأحمر.

وأكد المسئولين أن هناك متابعة وتنسيقا مع حرس الحدود واللجان المتواجدة علي الحدود المصرية، وتنظيم حملات مرورية علي مناطق الصحراء الشرقية الجنوبية وحتى الحدود السودانية.