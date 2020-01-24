» مظاهرات حاشدة في بغداد لخروج القوات الأمريكية من البلاد

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بغداد

العراق

مقتدى الصدر

اندلعت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتظاهرة التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد والتي ترفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا  أمس الخميس، إلى "نصرة الوطن وعدم نقض العهد"، وذلك قبل ساعات من التظاهرة المليونية ضد التواجد الأجنبي المقررة اليوم الجمعة.


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