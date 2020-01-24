شاهد.. أوباما يتجسس على ترامب بهذه الطريقة

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انستجرام

باراك أوباما

ترامب

تجسس

أوباما يتجسس على ترامب

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن سلفه الرئيس السابق باراك أوباما تجسس عليه بشكل غير قانوني.

ونشر ترامب، صورة "غريبة" اليوم الجمعة، على صفحته في موقع الصور "انستجرام" دون التعليق عليها!؛ بحسب "روسيا اليوم".

ويظهر في الصورة ترامب وهو في إحدى غرف برجه المشهور، بينما كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معلقا على زجاج الغرفة مثل "الرجل العنكبوت" وفي يده منظار يشاهد به ترامب، الذي بدا غير مهتم به.

يذكر أنه في عام 2017 اتهم ترامب أوباما بالتنصت على مكالماته خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه. 

 


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