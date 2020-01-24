"الداخلية" تعلن موعد تشغيل الماكينات الذكية الجديدة

24 يناير 2020 - 10:40 ص

أعلنت وزارة الداخلية بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، بدءا من الغد مشيرة إلى أنه تم تركيب الماكينات بالأحوال المدنية بالعباسية والسجلات المدنية والمطارات، وجارِ تعميمها بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة الذي يقام بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الشخصيات العامة.

السجل المدني الذكي، عبارة عن ماكينة تعمل طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، تتيح الماكينة فرص استخراج نسخ من شهادات الميلاد والوفاة خلال دقيقة واحدة.