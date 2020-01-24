التشكيل المتوقع للزمالك أمام مازيمبي الكونغولي

24 يناير 2020 - 10:24 ص

استقر الفرنسى بارتيس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، على تشكيل فريقه خلال مواجهة الليلة أمام مازيمبي الكونغولي والمقرر لها التاسعة مساء على ملعب إستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ التشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

فى خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي.

فى خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد، ومحمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.



