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25 لاعبا بقائمة «زعيم الثغر» استعدادًا للأسماعيلى

الرياضة

طلعت يوسف
طلعت يوسف

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اتحاد

اسكندرية

عربية

تاهل

أعلن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندرى، قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، فى لقاء الإياب بدور الثمانية بالبطولة العربية.

القائمة ضمت 25 لاعبًا من بينهم عمر الميداني الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فى حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل.

فى خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، سيد سالم، محمود شعبان، ويلسون، صبري رحيل، أسامة العزب، عمر الميداني.

فى خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أيمن الغباشي، أحمد حجي، أحمد راشد، أحمد رفعت، رزاق سيسيه.

فى خط الهجوم: محمد ناجي، خالد قمر، إيمانويل أوكوي، أنيس سألتو.


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