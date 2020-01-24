الشوباشي:أنتم الحضن الحقيقي

24 يناير 2020 - 09:20 ص

هنأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، رجال الشرطة المصرية في عيدهم ، قائلة:"عيد الشرطة يوم من أعظم أيام التاريخ المصري".



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الشرطة المصرية هى أمان مصر، هم الأم التي تسهر على حماية أولادها، معقبة: "هما الحضن الحقيقي في مصر".



وتابعت:"لشرطة المصرية تقدم التضحيات حتى الآن، الشرطة في كل المجالات بتحمينا ولذلك تُستهدف حتى الآن ، وانتصروا علي جماعة الإخوان المسلمين وقت استهدافهم الدولة المصرية ".

